Muğla’da "sağlıklı su" için 70 bin analiz
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ve Marmaris’te bulunan laboratuvarlarında bugüne kadar 70 bin atık su ve içme suyu analizi yapıldı.
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarında Muğla’nın atık su ve içme suyu analiz ediliyor. İçme suyunda bulanıklık, demir, nitrat gibi 10 parametre, atık suda azot, fosfor, yağ/gres gibi 8 farklı parametrenin analizinin yapıldığı laboratuvarlarda 2020 yılında 11 bin 896 atık su ve içme suyu analizi yapılırken, bu analizlerde 52 bin 298 parametre incelendi. 3 kimyager, 3 biyolog, 1 gıda mühendisi ve 1 çevre teknikerinin çalışmaları yürüttüğü laboratuvarlarda bugüne kadar 33 bin 235’i atık su, 35 bin 878’i içme suyu analizi olmak üzere toplam 69 bin 113 analiz yapıldı. Analizler arasında tesis kontrol, şebeke kontrol, kuyu/kaynak kontrolleri, iç izleme gibi kontroller yer alıyor.
MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 30 adet atıksu arıtma tesisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yapılması istenen iç izleme analizleri ile tesislerin verimli ve standartlara uygun çalışabilmesi adına her hafta düzenli olarak tüm analizler iki laboratuvarda yapılıyor. Günlük rutin analizlerin yanı sıra Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan denetimlerde alınan numuneler de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada “İdaremiz bünyesinde işletilmekte olan iki adet Çevre Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Bodrum ve Milas ilçelerimizde Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye, Seydikemer ilçelerimizde ise Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı hizmet vermektedir. Yapılan analizler sayesinde altyapı sistemimiz ve atıksu arıtma tesislerimizde oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesi, bu sayede gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi sağlanmaktadır.” İfadeleri yer aldı.
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