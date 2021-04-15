Datça'da yurttaşlardan 'Kargı Koyu' isyanı

15 Nisan 2021 Perşembe, 09:14

Datça Kargı Koyu, Cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi’ne devredildi. Bu kararla herkesin ücretsiz olarak faydalandığı koya otel, otopark ve tesis yapılabilecek. Datçalılar duruma tepkili. Datça Demokrasi Platformu'nca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme 300'e yakın kişi katıldı.



Katılımcılar, 'Datça cennet kalsın' yazılı pankart eşliğinde, "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Kargı halkındır, satılmaz" diye slogan attı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eyleme CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı.



Datça Demokrasi Platformu Temsilcisi Melda Omay tarafından okunan basın açıklamasında, imar planı değişikliğinin iptali istendi. Açıklamada; eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile ünlü Kargı Koyu'nun, 2 bin yıllık Antik Karya Yolu'nun güzergahında yer aldığı belirtilerek, "Betona kurban edilmesini istemiyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Mücadelemizi, bu karar, iptal edilene kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde imza kampanyası, hukuksal girişimler, sosyal medya kampanyaları, sokak eylemleri ve etkinliklerle bu direnişi büyüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.