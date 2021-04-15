Datça'da yurttaşlardan 'Kargı Koyu' isyanı
Datça'da Kargı Koyu'ndaki Hazine'ye ait arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek otel yapılmasının önünün açılmasına tepki gösteren yurttaşlar eylem yaptı.
Datça Kargı Koyu, Cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi’ne devredildi. Bu kararla herkesin ücretsiz olarak faydalandığı koya otel, otopark ve tesis yapılabilecek. Datçalılar duruma tepkili. Datça Demokrasi Platformu'nca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme 300'e yakın kişi katıldı.
Katılımcılar, 'Datça cennet kalsın' yazılı pankart eşliğinde, "Havama, suyuma, toprağıma dokunma", "Kargı halkındır, satılmaz" diye slogan attı. Polisin geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eyleme CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı.
Datça Demokrasi Platformu Temsilcisi Melda Omay tarafından okunan basın açıklamasında, imar planı değişikliğinin iptali istendi. Açıklamada; eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile ünlü Kargı Koyu'nun, 2 bin yıllık Antik Karya Yolu'nun güzergahında yer aldığı belirtilerek, "Betona kurban edilmesini istemiyoruz" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Mücadelemizi, bu karar, iptal edilene kadar sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde imza kampanyası, hukuksal girişimler, sosyal medya kampanyaları, sokak eylemleri ve etkinliklerle bu direnişi büyüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti