Muğla’da köylüler ağaç katliamına karşı direniyor
Muğla’nın Milas ilçesine yurttaşlar termik santrale kömür sağlamak için kamulaştırılan alanlarda yapılmak istenen ağaç kıyımına karşı direniyor.
Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesinde Akbelen Ormanı’nda ağaçları keserek kömür madeni açmak isteyen şirkete karşı İkizköylülerin direnişi sürüyor. Kamulaştırılan yaklaşık 15 hektarlık alan içerisinde kalan ağaçların kesimi için önceki gün köye gelen şirket görevlileri alana alınmadı. Köy sakinleri, “Ağaç kömürden değerlidir”, “Ormanımızdan ellerinizi çekin”, “Kurdun kuşun evine dokunma” ve “Ağacımı özgür bırak” yazılı dövizlerle ormanlık alanda nöbet tutmaya başladı.
Direnen köylülere destek veren Bodrum Çevre Platformu Kurucusu Remzi Kazmaz, şirketin faaliyetlerinin hukuksuz olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan çevreci Avukat Remzi Kazmaz, "Buradaki maden projesi için çok fazla ağaç kesilecek. Köylüler de haliyle direniyor. Şirket, konuyla ilgili yargı süreci devam ederken devletin güvenlik güçlerini alet ediyor. Bu şirketin 5'inci denemesi. Henüz yargı süreci bitmeden tekrara tekrar ağaçları kesmek için şansını deniyor. Bu ağaçları kesmek için ellerinde bir izin yok. Köylüler direnmezse bu ağaçların hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.
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