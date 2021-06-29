Muğla'daki yangınlar Meclis gündeminde: Söndürme uçakları nerede?

29 Haziran 2021 Salı, 16:18

27 Haziran’da Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangında 150 futbol sahası büyüklüğünde, yaklaşık 110 hektar alan küle döndü. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin yangın hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

Girgin açıklamasında şunları söyledi:



“Yangını söndürmek için bütün personelimiz canla başla çalıştı. Ne yazık ki, yangını söndürmek için alevlerle savaşırken orman işçimiz Görkem Hasdemir’i yitirdik. Ailesine ve orman camiasına baş sağlığı diliyorum. Sayısız canlıya göğsünü siper eden kahramanımızı unutmayacak, unutturmayacağız. Hani derler ya: “Kimileri doğayı katleder, kimileri de doğayı korumak için canını verir.” Görkem kardeşimiz adına doğayı katledenlerden hesap soracağız.

Bakan Pakdemirli şu sorulara açıklık getirmelidir: Yangın alanına yangın söndürme helikopterleri niçin geç gelmiştir? Yangın söndürme uçakları neden yangında devreye girmemiştir? Bakanlığa ait olan yangın söndürme uçakları nerededir?”

DALAMAN’DAKİ KÂĞIT FABRİKASI DENETLENMİYOR MU?

“Marmaris yangınından 3 gün önce de Dalaman’daki Mopak Kâğıt Fabrikası’nda bir yangın yaşadık” diyen Girgin şöyle devam etti: “Çıkan yangın sebebiyle bölgede oluşan plastik koku ve dumandan vatandaşlar uzun süre boyunca nefes almakta zorlandı. Yangının büyümesinin ve çevreye yoğun zarar vermesinin nedeni, yaklaşık 100 dönümlük alanda 4-5 metre yüksekliğinde düzensiz depolanan kağıt kimyasal atık maddeleridir. Bu bölümdeki yangın 24 saat boyunca kesintisiz olarak sürdü. 5 araç ve 15 personel ile müdahale edildi.

Bu yangın işçi sağlığı ve halk sağlığı sorununun nasıl iç içe geçtiğini gözler önüne serdi. Bu konuyu da Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e bir yazılı soru önergesi ile sorduk.

Bakan Bilgin şu sorulara yanıt vermelidir: “Mopak Kağıt Fabrikası Bakanlığınız müfettişlerince, özelleştirilme tarihi olan 2001’den bu yana kaç kere denetlenmiştir? Bu denetimler yapıldı ise bu denetimlerin sonucunu kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz? Yangının ardından lisansı iptal edilen işletmenin bugüne kadar yangının büyümesini teşvik edecek şekilde depolama yaptığı hiçbir denetimde tespit edilememiş midir? Firmanın bugüne kadar işçi sağlığı ve halk sağlığı konusunda aldığı önlemler nelerdir? Bugüne kadar firmaya bu konudaki eksiklikleri nedeni ile herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır? Bölgede halk sağlığı yönünden bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bölgede çok sayıda sığla ağacı zarar görmüştür, bu zararın karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?”