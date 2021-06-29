Bingöl'de orman yangını! "Keklik, tavşan, domuz aklınıza ne kadar hayvan geliyorsa yandı"

Bingöl'ün Genç İlçesi’nde, beş gün önce ormanlık alanda çıkan ve köylerdeki tarım alanlarına kadar ilerleyen yangın sürüyor. Keklik, tavşan, domuz aklınıza ne kadar hayvan geliyorsa yandı.

ANKA
29 Haziran 2021 Salı, 12:31
Bingöl'de orman yangını!
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Bingöl'ün Genç İlçesi’nde beş gün önce çıkan yangın bazı bölgelerde hala sürüyor. Yangın; Güzeldere, Dedebağ, Güllüce, Döşekkaya, Soğukpınar köylerinin arazilerine kadar ilerledi.

Çamlıyurt Köyü muhtarı Necmettin Afşin, açıklamasında şunları söyledi:

"AKLINIZA NE GELİRSE HİÇBİR ŞEY KALMADI"

En fazla hasar gören, Çamlıyurt. En fazla hasarı bizim köy gördü. Üzüm bağları yandı. Ceviz, elma, dut aklınıza ne gelirse hiçbir şey kalmadı. Bir tek evlerimiz yanmadı. Tarlalarımız, bahçelerimiz hep yandı. Bizim en çok üzüldüğümüz şey, ormandaki hayvanların yanması. Keklik, tavşan, domuz aklınıza ne kadar hayvan geliyorsa yandı.

Öte yandan Bingöl Valiliği, 25 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde çıkan orman yangınının, kontrol altına alındığını açıkladı.


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