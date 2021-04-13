Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2021 Salı, 23:39
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 23.28 sularında Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Mugla Datça'ya 19.6 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 2.5 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

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