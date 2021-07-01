Muhabirimiz Hazal Ocak’a AB Araştırmacı Gazetecilik ödülü

01 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Gazetemizin kent ve çevre muhabiri Hazal Ocak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı araziye izinsiz olarak yaptırdığı çardak ve şöminenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin “Boğaz’da kaçak var” ve “Bahçenin kirası ayda 250 lira” başlıklı haberleriyle jüri özel ödülünü aldı.

Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen ödül törenin açılış konuşmasını Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut yaptı. AB değerleri açısından gazetecilere şiddet uygulanmasının kabul edilemez” olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, “Küresel dezenformasyon ortamında gazeteciliğe ihtiyaç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ise “Maalesef gazetecilikte kutlama değil, gazetecileri savunmak, hapisten çıkmalarını sağlamak için uğraştığımız bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.

‘LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI’



Yaklaşık 10 yıldır gazetecilik yaptığını, kent ve çevre alanında yüzlerce habere imza attığını söyleyen Ocak, “Bu haberin ardından değişik bir süreç yaşadım. Önce hakkımda ciddi bir linç kampanyası başlatıldı. Ardından çok sayıda suç duyurusu yapıldı. İzinsiz çardak ve şöminenin yıkım haberini yaptığım için hakkımda bir ağır ceza, bir de tazminat davası var. Asliye Ceza’da da soruşturma açıldı. Ağır cezada yargılandığım davada 14 yıl hapis istendi. Cumhuriyet’e çok sayıda ilan kesme cezası verildi ve uygulandı. Türkiye’de gazetecilik yapmak zor, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Biz gazeteciliğin suç olmadığını anlatmaya ve gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte hep yanımda olan gazetem Cumhuriyet ve Genel Yayın Yönetmenim Aykut Küçükkaya’ya çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü de gazetem Cumhuriyet ve beni bugünlere getiren güzel annem adına alıyorum” diye konuştu.

Birincilik ödülü Yeniçağ gazetesinden Murat Ağırel’e, ikincilik ödülü Gazete Duvar’dan Hale Gönültaş ve Volkan Nakiboğlu’na üçüncülük ödülü ise Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’a verildi. Evrensel’den İsa Örken de diğer jüri özel ödülünü aldı.