Muhabirimiz Hazal Ocak’a kent ödülü
Muhabirimiz Hazal Ocak, TMMOB'un düzenlediği “kent planlama” basın ödüllerinde ödüle layık görüldü.
TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu kapsamında verilen “kent planlama” basın ödülleri dün açıklandı.
Muhabirimiz Hazal Ocak da ödüle layık görüldü. Ödül açıklamasında “yaptıkları haber veya yayınlarla kentsel sorunları ve kamusal alanlara dair müdahaleleri gündemleştirmeleri, kent kültürüne ve kentlilik bilincine yaptıkları katkıların yanı sıra, Şehir ve Bölge Planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösterdikleri düşünülen basın kuruluşlarına ve/veya basın mensuplarına verilmektedir” denildi.
Diğer ödül alan basın mensupları ise şöyle:
- Ahmet Kanbal (Mezopotamya Ajansı)
- Ayrancım Gazetesi
- Hayrullah Yıldız (a3haber.com)
- İsmail Arı (Birgün Gazetesi)
- Melis Oğuz (Medyascope Tv)
- Mustafa Yılmaz (egeligazete.com)
- Osman Güdü (KRT Tv)
- Selahattin Özcan (Son Nokta Gazetesi)
- TV A ( Adana)
- Yeni Adana Gazetesi.
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