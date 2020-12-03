Muhabirin burnunu kıran boksör hakkında yeni gelişme

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza kesilen ve o anları görüntüleyen muhabire saldırarak burnunu kıran boksör tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 18:39
Muhabirin burnunu kıran boksör hakkında yeni gelişme
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Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış (20) ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet etmiş, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı muhabirlerine saldırmışlardı. 

Saldırı sonucunda DHA muhabirinin burnu kırılmıştı. Satılmış, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam yaralamak' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından tutuklandı.

Ayrıca Satılmış'ın boksör lisansı da iptal edildi.


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