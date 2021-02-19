Erdoğan: Muhalefet 2023'ü sabırsızlıkla bekliyor

19 Şubat 2021 Cuma, 15:13

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kadın kolları kongrelerinde konuştu.

Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6'ncı Olağan kongrelerinde konuşan Erdoğan, muhalefetin 2023’ü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Erdoğan, "Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur” dedi. Konuşmasında "Aile" vurgusu yapan Erdoğan, “Erkek evin direğiyse, kadın da temelidir. Televizyonuyla, filmiyle, dizisiyle, müziğiyle ve nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor. Biz kadınlarımızın siyasetle ve sivil toplum faaliyetiyle meşgul ourken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan "3 çocuk" tavsiyesiyle ilgili ise "Biliyorsunuz şahitliğini yaptığım her nikahta en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk yapma tavsiyesinde bulunuyorum. Bazıları bunu cehaletlerinden kaynaklanan bir istihzayla karşılarken bazıları da bilinçli bir şekilde mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor" diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan kısımlar şöyle:

"Biz her alanda kadınlarımızın hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk. Kadınlarımızın hayatında yepyeni bir dönemin başlamasını sağladık. Kadınlarımızın taleplerine kulak verdik. Kendi partilerindeki kadınlara yönelik taciz, tecavüz, tehdit, şiddet olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir. Artık mızrak çuvala sığmıyor.

2023’ü sadece biz değil karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor. Son 18 yılda ülkemizin elde ettiği kazanımlarını korumamızın yolu 2023’te milletimizin desteğini almaktan geçiyor.

AK Parti’yi bugüne kadar girdiği seçimlerde birinci parti yapıp iktidara taşıdıysak inşallah 2023’te çok daha büyük bir zafere beraberce imza atacağız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde sandıkları evvela sizlere emanet edeceğiz. Kadın kollarımız seçimlerde kurulacak sandıklar için 813 bin sandık kurulu üyesi görevlendirme sözü verdi. Sandık kurulunda vazife üstlenecek hanım kardeşlerimizi de şimdiden belirlemeliyiz.

‘AİLEMİZE YÖNELİK OPERASYON ÇEKİLİYOR’

Bu arkadaşlarımız seçim gününe kadar sorumluluk bölgelerindeki tüm hanımları tek tek ziyaret ederek işi bitirmelidir. Bu vesileyle salgın dönemindeki faaliyetlerinizle, kongre sürecindeki gayretlerinizle AK Parti Kadın Kolları’nın aynı zamanda hayat okulu olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hükümetlerimiz dönemde kadınlara yönelik hizmetlerimizin odağında hep aile yer almıştır.

Erkek ailenin direğiyse, kadın da temelidir. Kadının sarılıp sarmaladığı veya sarmaladığı şefkatiyle kucaklamadığı bir ailenin dağılması kaçınılmazdır. Batı’da ailenin çöküşü kadının metalaştırılıp kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır.

Aynı oyunu bizde de oynamaya çalışıyorlar. Ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor, biz kadınlarımızın siyasetle ve sivil toplum faaliyetleriyle meşgul olurken aile içindeki görevlerini yürütebileceğine yürekten inanıyoruz. Bunlar Türk kadınını tanımıyor.

3 ÇOCUK MESELESİ

Biliyorsunuz şahitliğini yaptığım her nikahta en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk yapma tavsiyesinde bulunuyorum. Bazıları bunu cehaletlerinden kaynaklanan bir istihzayla karşılarken bazıları da bilinçli bir şekilde mesajımızın içini boşaltmaya çalışıyor.

Halbuki geçtiğimiz günlerde ülkemizin 2020 yılına ilişkin nüfus istatistikleri yayınlandı. Nüfus 84 milyona dayanmakla birlikte nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok da uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle teşvikle, parayla pulla filan olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor. Ne diyor Fetih Marşı'nda Arif Nihat Asya? Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın? Kızım sen de Fatihler doğruacak yaştasın. Delikanlım, işaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Fatihler doğuracak, Fatihler yetiştirecek, Fatihlere istikamet yetiştirecek kızlarımızla kadınlarımızla annelerimizle birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz."