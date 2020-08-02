Muhalefet ‘veto’ etti

02 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

AYM’nin söz konusu 4 kurumun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle genel bütçe kapsamına alınmasını anayasaya aykırı bulması üzerine iktidar partisinin acilen düzenleme yapma talebi, muhalefet partilerinden geri döndü.

İKTİDAR MADDE İHDASI İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre Genel Kurul’da yasama faaliyetleri devam ederken iktidar partisi söz konusu düzenlemeyi görüşülen torba yasaya eklemek istedi. Bu kapsamda muhalefet partileriyle görüşen iktidar sözcüleri muhalefetten gerekli desteği bulamadı. Genel Kurul’da görüşülmekte olan bir yasaya madde ihdası önergesi yalnızca bütün siyasi parti gruplarının imzasıyla verilebiliyor.

‘AŞIRI SİYASİLEŞMİŞ’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Mahkeme’nin gazetecilerin yıpranma payına ilişkin şubat ayında verdiği iptal kararının üzerinden aylar geçmesine karşın bir mevzuat düzenlemesi yapılmazken; Cumhurbaşkanlığı’na bağlı 4 kurum için alelacele düzenleme yapılmasını doğru bulmadığına dikkat çekti. Özel, ayrıca İletişim Başkanlığı’nın aşırı siyasileşmiş yapısı nedeniyle düzenlemenin torba kanuna eklenmesine karşı olduklarını ifade etti.

‘KAMU KURUMU DEĞİL’

HDP ve İYİ Parti kanadından da İletişim Başkanlığı’nın bir kamu kuruluşu gibi davranmadığı, AKP’nin siyasileşmiş bir propaganda aygıtı gibi davrandığına işaret edildi. Muhalefet partileri, düzenlemenin acelesi olmadığı için bekletilmesini savundu. Muhalefetten destek bulamayan iktidarın bu konuda yapacağı düzenleme böylece yeni yasama yılına kaldı.