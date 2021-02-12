Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi

12 Şubat 2021 Cuma, 20:45

19 Ocak’ta ABD Senatosu Dış İlişkiler Paneli'ne açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ile ilgili, "Sözde stratejik ortağımızın stratejik rekabet içinde olduğumuz Rusya ile aynı çizgide olması kabul edilemez. Türkiye bir müttefik ama birçok açıdan müttefik gibi davranmıyor" demişti.

Blinken’in bu sözlerine tepki gösteren Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığından bu konuda hiçbir açıklama yapılmamasını da Meclis kürsüsünden eleştirdi. Çakırözer 9 Şubat’ta TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “ABD Dışişleri Bakanı Blinken çıkıp NATO’nun 60 yıllık sağlam müttefiki Türkiye hakkında ‘sözde müttefik’ diyor. İktidardan kimse sesini çıkarmıyor. Daha geçen hafta Afganistan tezkeresini, Somali tezkerelerini uzatmayı bu Mecliste oylamadık mı? Kabil, Kosova, Bosna, Somali birçok sorunlu bölgede bizim Mehmetçiklerimiz yaşamını riske atmıyor mu? Şehitlerimiz yok mu? Gazilerimiz yok mu?

‘Sözde Cumhurbaşkanı’ dendiğinde ayağa kalkanlar, kahraman ordumuzun eli kanlı El Kaide ile mücadelesi, vahşi korsanlarla mücadelesi ve dünyanın dört bir yanında barış için gösterdiği çabalar bir kalemde yok sayıldığında ağızlarını neden açmıyorlar? ABD ile sorun yaşamayalım diye sineye çekilecek sözler midir bunlar? ” diye konuştu.

BİR GÜN SONRA ÜSLUP DEĞİŞTİ

Meclis’te bu sözlere iktidar ortakları AKP ve MHP’den hiçbir tepki gelmezken, Washington’da sürpriz bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bir gün sonra, 10 Şubat akşamı düzenlediği günlük basın toplantısında Türkiye ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Türkiye çok eski ve değerli bir NATO müttefikidir” ifadelerini kullandı. Price, “Tabii ki Türklerle ortak çıkarlarımız var. Bunlar Suriye’deki çatışmayı bitirmeyi, terörizmle mücadeleyi ve bölgedeki kötü niyetli etkileri caydırmayı içeriyor. Ortak öncelikler konusunda işbirliğini, ve her müttefikimizde olduğu gibi farklılıklarımız konusunda da diyaloğagirmeyi bekliyoruz” dedi.

Sözcü Price bir başka soruya verdiği yanıtta da ‘değerli müttefik’ ifadesini bir kez daha yineledi.

BLİNKEN DE O SÖZÜ DÜZELTMELİ

ABD Sözcüsü Price’ın bu düzeltmesini Çakırözer şöyle değerlendirdi:

“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün yaptığı tevil önemlidir ama yeterli değildir. ABD’li Bakan Blinken’ın senatodaki o talihsiz sözleri canlı yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dolayısıyla mutlaka kendisi hiçbir belirsizlik bırakmayacak biçimde bu ifadesini düzeltmelidir. İki ülkede iktidarlar arasında sorunlar yaşanabilir. Ama bu bölge ve dünya barışı için bugüne kadar birlikte yaptıklarımızı gölgelememeli, gelecekte yapacağımız işbirliğini de engellememelidir.”

ANKARA GÜNLERDİR TELEFON BEKLİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın Blinken’a karşı sessiz kalmasını da eleştiren Çakırözer, “Ankara üç haftadır neden sessiz! 60 yıldan fazla dünya barışına hizmet etti bu ülke. NATO’dan önce Kore’de, daha sonrasında Afganistan’da, Somali’de Kosova’da şehitler verdik. Nasıl böyle bir söz söylenebilir? Hadi söylendi diyelim, siz bunu nasıl sineye çekersiniz? Çünkü Ankara’daki beyler haftalardır telefonun çalmasını bekliyor! ABD’li Bakan arayacak mı aramayacak mı? Çünkü Blinken’in bizim dışımızda aramadığı kimse kalmamış durumda. Japonya’dan Etiyopya’ya, Afganistan’dan Kolombiya’ya kadar bu sabah itibariyle 34 ülkenin devlet başkanı ya da dışişleri bakanı ile AB ve NATO yöneticileri ile görüşüyor. Ezeli rakipleri Rusya ve Çin ile dahi görüşüyor. Ama 60 yıllık müttefikleri ile görüşmeyi bekletiyor. Bu doğru bir tavır, müttefiklik ruhuna yakışan bir tavır değil. Türkiye ile ABD yönetimleri arasında ciddi sorunlar yaşanabilir. Meseleler yaptırımla değil diyalog ve diplomasi ile ele alınmalı. Ve bu sorunların iki ülke halklarının birbirine karşı olumsuz algıları beslemesine izin verilmemeli” diye konuştu.

İLK 36’DA ANKARA YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde Blinken’in göreve geldiği 26 Ocak’tan bu yana görüştüğü devlet başkanları ve dışişleri bakanları sırasıyla şöyle sıralanıyor:

Kanada, Meksika, Japonya (2 kez), Güney Kore (2 kez), Fransa, İngiltere, Almanya, NATO Genel Sekreteri, Avustralya, Filipinler, Tayland, İsrail, Irak, Afganistan Cumhurbaşkanı, AB Komisyonu Başkanı, İtalya, Ürdün, Güney Afrika, Hindistan (2 kez), Pakistan, Yeni Zelanda, İsveç, Kolombiya, Ukrayna İsviçre Devlet Başkanı, BAE, Etiyopya Başbakanı, Rusya, Vietnam, Çin, Suudi Arabistan (2 kez), Sudan, Singapur, Brezilya, BM Genel Sekreteri.