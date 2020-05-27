Muhaliflere anında ceza kesen RTÜK, aylardır A Haber’i inceliyor!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:09

Muhalif TV kanallarına ceza yağdıran RTÜK, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber hakkındaki şikayet başvurusunu aradan geçen 3 buçuk aylık zamana rağmen hala sonuçlandırmadı.



17 Şubat 2020 tarihli şikayet dilekçesine ilişkin Tanal’ı bilgilendiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, A Haber’in Tanal’ı hedef gösteren yayını için “Prosedür çerçevesinde incelenmektedir” demekle yetindi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Pensilvanya’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret eden 12 AKP’li vekille ilgili konuşmasını çarpıtan A Haber’i RTÜK’e şikayet etmişti.



Tanal, RTÜK’e sunduğu şikayet dilekçesinde, 13 Şubat’ta TBMM kürsüsünden 12 AKP’li milletvekilinin Pensilvanya’da Gülen’le çektikleri hatıra fotoğrafını göstererek, normal yaşantılarında başı açık olan kadın vekillerin FETÖ elebaşının karşısında örtünmelerini eleştirdiğini hatırlatmıştı. Tanal, yaptığı konuşmanın “Başörtüsünü FETÖ’nün karşısında taktılar” şeklindeki ilgili kısmının A Haber kanalınca vatandaşları yanıltmak maksadıyla kesildiğini, A Haber’in “CHP’li Tanal başörtüsünü hedef aldı” başlığıyla kendisini hedef gösterdiğini belirtmişti. Tanal, A Haber’in bu çarpıtma haberinin doğru olduğunu sanan bazı vatandaşlar tarafından şahsına yönelik saldırılar gerçekleştiğini, birtakım sosyal medya kullanıcılarının rahmetli annesi Keziban Tanal’a ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade etmişti. Tanal, bu olayın, A Haber’in yaratmaya çalıştığı ve kişilik haklarını saldırı niteliği taşıyan algı operasyonu ve hedef gösterme girişiminin yalnızca bir örneği olduğunu kaydetmişti.



RTÜK BAŞKANI, PROSEDÜRÜ HATIRLATTI



Tanal’a şikayetiyle ilgili bilgilendirme yazısı gönderen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin RTÜK’e verildiğini hatırlatarak, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, programları yayınlandıktan sonra ilgili Kanun hükümlerine uygunluk açısından denetlemektedir” dedi.





Tüm televizyon yayınlarının titizlikle takip edildiğini savunan Şahin, “Yayınlar, Üst Kurul uzmanlarınca titizlikle takip edilmekte ve Kanun hükümlerine aykırı yayınlar için rapor düzenlenmekte, bu raporlar ve yayın kopyaları Üst Kurulca değerlendirilerek, gerektiğinde aynı Kanunun 32'nci maddesi hükümlerine göre kuruluşlara uyarı, idari para cezası, program durdurma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali cezası şeklinde müeyyideler, hukuki sürecin tamamlanması ile uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.



Sözü Tanal’ın A Haber şikayetine getiren RTÜK Başkanı Şahin, “Başvurunuza konu ‘A Haber’ logolu medya hizmet sağlayıcının 14.02.2020 tarihli yayınları da açıklanan prosedür çerçevesinde incelenmektedir. Bilgilerinize sunulur” diye konuştu.