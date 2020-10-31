Muharrem İnce, depremin vurduğu İzmir'de: Bu acıyı biliyoruz
CHP’li Muharrem İnce, depremin vurduğu İzmir'de. İnce, İzmir Bayraklı Manavkuyu afet bölgesine ziyaretlerde bulunuyor.
CHP’li Muharrem İnce, depremin vurduğu İzmir'de afet bölgesinde depremzedeleri ziyaret etti.
İnce, "Biz bu acıyı 1999 Depreminden biliyoruz. Depremden etkilenen yurttaşlarımıza destek olmak için İzmir’deyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Deprem değil tedbirsizlik öldürür" dedi.
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