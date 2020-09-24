Muharrem İnce: Dere görmeden paça sıvanmaz
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında Kütahya'yı ziyaret etti.
CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Kütahya'yı ziyaret etti. Esnafı ziyaret eden İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmasındaki 'sembolik cumhurbaşkanı' ve 'parlamenter sistem' söylemlerini değerlendiren İnce, “Dere görmeden paça sıvanmaz. Sayın Genel Başkan ile de basın üzerinden konuşmam, gerekirse yüz yüze konuşuruz." şeklinde konuştu.
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olup olmayacağı sorusunu ise “Bilemiyorum. Siz fal bakıyorsunuz, ben fal bakmayı sevmem. Ben bilime, fiziğe inanıyorum. Seçim yoksa ortada aday da yoktur" diye cevapladı.
NE OLMUŞTU?
Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"Cumhurbaşkanı olacak adayımız bir süre sonra sembolik olacak. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Denetlenebilir olacağız. Sayıştay'ı evrensel kurallarla donatacağız. Hesap vermekten korkmayan bir iktidar olacağız."demişti.
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