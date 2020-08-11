Muharrem İnce 'gün' verdi!

11 Ağustos 2020 Salı, 12:07

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, Yalova’nın Elmalık köyünden yola çıkarken açıklamalarda bulundu.

İnce, "Yolculuk nereye?" diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.