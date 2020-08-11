Muharrem İnce 'gün' verdi!

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 12:07
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Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, Yalova’nın Elmalık köyünden yola çıkarken açıklamalarda bulundu.

İnce, "Yolculuk nereye?" diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.


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