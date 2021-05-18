Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin yol haritasını açıkladı

18 Mayıs 2021 Salı, 11:25

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, partisinin merkez binasının açılışında dikkat çeken ifadeler kullandı. Partisinin yol haritasını açıklarken, "Biz, ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket diyeceğiz" ifadelerini kullanan İnce, "Atatürk'e saygısızlık yapanı partide istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koyamayanı istemiyoruz." diye konuştu.

"Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş böyle gitmez. Gitmemeli, diyeceğiz birlikte" diyen İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ATATÜRKÇÜ, CUMHURİYETÇİ, DEMOKRAT BİR PARTİ OLACAĞIZ"

Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. Logoyu, ismi hepsini anlatacağım. Bunlar çok önemli değil. Bunlar yürekte yaşar. Atatürkçü, Cumhuriyetçi, demokrat bir parti olacağız... Atatürk'e saygısızlık yapanı, ayrımcılık yapanı, çevreye saygısı olmayanı partimize istemiyoruz. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. 85 milyonu buraya bekliyoruz.

"2 AY SONRA HERKES GÖRECEK MEYDANLARI"

Yakında bu hastalıktan kurtulduğumuzda bu meydanları gümbür gümbür nasıl doldurduğumuzu herkes görecek. Duruşumuz net, net olacağız. Önemli olan duruşundur, duruşun. Tut ki, Ali'den miras kaldı sana Zülfikar, yüreğin yoksa ne yapsın sana Zülfikar. Ali'nin yüreği olacak önce yüreği. 2 ay sonra herkes görecek meydanları. Eğitimi, sağlığı, iyi yaşam koşullarını, iyi yaşamın nasıl olacağını konuşacağız. Eğitimin niteliğini konuşacağız. Tarımı, hayvancılığı, markalaşmayı konuşacağız. Tasarımı, turizmi konuşacağız.

"BİZ DİYECEĞİZ Kİ NE CUMHUR NE MİLLET, TEK YOL MEMLEKET"

Doğduğum yer Yalova, doyduğum yer Ankara, hizmet ettiğimiz yerdir memleketimiz Türkiye… Türkiye’yi hep birlikte kalkındıracağız. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki ne Cumhur ne Millet, tek yol memleket.

"BU MUHALEFET DÜZENİNE TOPTAN BİR İTİRAZIMIZ VAR"

Tayyip Erdoğan’a imza verip, sonra altını oymaya çalışan kişiden medet umacaksın. E sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın? Bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş, böyle gitmez.

"NASIL SÖYLEMEYECEĞİZ?"

Okullar kapalı, camiler açık. Okulda bulaşıyor da camide bulaşmıyor mu? ‘Aman bunu söylemeyelim.’ Niye? ‘Yanlış anlarlar’ Cami bunların babası mı, cami hepimizin evi. Nasıl söylemeyeceğiz?

Söyleyeceğiz. Lokantalar kapalı, lokantalardan ne istiyorsunuz ya. Uçaklar 200 kişi yan yana binebiliyor, toplu taşımada 2 saat yolculuk yapıyorsun, lokantalar kapalı. Bunun hesabını soramayan bir muhalefet var. Deniz kenarında bankta otursan ceza yersin, 5 milyonluk teknede yüzersen serbest. Sizin adaletinizi sevsinler.

Muhalefet olmadığı için iktidar bunu yapabiliyorlar. Köpeksiz köyü bulup değneksiz dolaşıyor iktidar bugün.

İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen parti sayısı 13'e yükseldi. CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'nde kurucu üye olarak yer alan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te Memleket Partisi'ni temsil edecek.