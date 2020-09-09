Muharrem İnce'den 18 yaş fotoğrafı

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 37 yıl önceki fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 18:34
Muharrem İnce'den 18 yaş fotoğrafı
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Sosyal medyada gündem olan akıma CHP'li Muharrem İnce, 37 yıl önceki fotoğrafını paylaşarak katıldı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan İnce, 18 yaş ve 55 yaş fotoğrfalarını paylaştı.

İşte İnce'nin o paylaşımı:


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