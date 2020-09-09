Muharrem İnce'den 18 yaş fotoğrafı
CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 37 yıl önceki fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medyada gündem olan akıma CHP'li Muharrem İnce, 37 yıl önceki fotoğrafını paylaşarak katıldı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan İnce, 18 yaş ve 55 yaş fotoğrfalarını paylaştı.
İşte İnce'nin o paylaşımı:
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