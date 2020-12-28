Muharrem İnce'den asgari ücret tepkisi!
CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, 2021 yılı için açıklanan asgari ücret rakamlarına tepki gösterdi. İnce, “Bu ülkede iki milyon kişi günde 39 lirayla yaşıyor. Bunun bir tek yolu var. 2 bin 825 lirayla bu ülkeyi yönetenleri bir ay geçindireceksin” dedi.
Milyonlarca emekçinin merakla beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı rakamlara göre, 2021 yılı için asgari ücret bekar bir işçi için brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net ise 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.
“1000 günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Düzce’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, açıklanan asgari ücret rakamlarına tepki gösterdi. İnce, “Mesela bugün açıklayan bakana diyeceksin ki sen bir ay 2 bin 825 lirayla yaşa, ay sonunda konuşalım diyeceksin. Bu ülkede 10 milyon kişi işsiz. Emekliler perişan durumda” diye konuştu.
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