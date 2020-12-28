Asgari ücret belli oldu

28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:17

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.





Buna göre asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Bakan Selçuk, "Böylece, geçen yıla göre net asgari ücrette 500 TL artış yapıldı" dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İşveren ve hükümet temsilcileri tarafından oy çokluğu ile verildiği ortada. İşçi kesimi olarak kendi ve aileleri için çaba gösterdik. İşçi kesimi olarak beklentileri karşılamaktan uzak, alınan karara katılmıyoruz. Bugünün geçim şartları düşünülmeden oran tespit edilmiştir. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret alan milyonlarca çalışan ve ailesi yine mağdur edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdi. Enflasyonun 7 puan üzerinde bir refah payıyla asgari ücrete karar verilmiş oldu" dedi.

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