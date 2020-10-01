Muharrem İnce'den Bakan Koca'ya 'tablo' göndermesi

01 Ekim 2020 Perşembe, 09:16

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce,

“Milli gelir hesaplama yöntemini değiştirip sizi zengin gösteren, işsizlik hesaplama yöntemini değiştirip işsizleri işsiz saymayan, bütün garantileri döviz cinsinden verip kur tarafına bakmayan bir hükümetin testiniz pozitif çıksa bile sizi hasta sayacağını mı sandınız?” ifadelerini kullandı.