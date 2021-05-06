Muharrem İnce'den duygusal 'Üç Fidan' paylaşımı!

06 Mayıs 2021 Perşembe, 09:28

CHP'den ayrılarak Memlekete Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, üç fidan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

İnce, "Delikanlım! Senin kafanın içi yıldızlı karanlıklar kadar güzel, korkunç, kudretli ve iyidir. Yıldızlar ve senin kafan kâinatın en mükemmel şeyidir." düşüncesini dile getirdi.

"Düşlediğimiz Türkiye için mücadelemiz devam ediyor." diyen İnce, "Üç Fidanımızı saygıyla anıyorum." diye yazdı.







