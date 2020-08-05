Muharrem İnce'den eleştirilere ilk yanıt
Muharrem İnce, kendisine yönelik eleştirilere, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sözleriyle yanıt verdi.
CHP'den istifa ederek parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, kendisine yöneltilen eleştirilere ilk kez doğrudan yanıt verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) değişime imza veren milletvekilleri, belediye başkanları ve kurultay delegelerinin dışlandığını ifade eden Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Biz dostlarımızla ittifak kuracağız" söylemini de eleştirdi.
İnce, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili ilk kez doğrudan yanıt verdiği o ifadelerde, "Bölücü kim" diye de sordu.
İnce'nin attığı Tweet'te şu ifadeler yer aldı:
"Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?"
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