Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'İhanet' tepkisi

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:41

Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eleştirilerin hedefi haline gelen Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı' sözlerine sert yanıt verdi. İnce, Twiitter paylaşımında "RTE’nin Atatürk’ü ihanetle suçlaması ise Türkiye’nin Milli Mücadele tarihine ve kuruluşuna saldırıdır. Oradan ihanet çıkmaz. İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın" ifadelerini kullandı.

Danıştay 10. Dairesi, açılan bir dava sonrasında Ayasofya’yı müze yapan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararla birlikte Ayasofya'nın müze statüsü kaldırıldı ve ibadet yolu açıldı.

Dün imzaladığı bir kararnameyle Ayasofya’yı Diyanet İşleri Başkanlığı’na devreden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı değerlendirme konuşmasında ise, 1934 yılına ait Mustafa Kemal Atatürk imzalı karar için “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Muharrem İnce ise, şunları kaydetti:

- Ayasofya'nın ibadete açılmasında başka ülkelerin tavrı egemenlik hakkımıza saldırıdır, bu kabul edilemez.

- RTE'nin Atatürk'ü ihanetle suçlaması ise Türkiye'nin Milli Mücadele tarihine ve kuruluşuna saldırıdır.



- Oradan ihanet çıkmaz. İhanet arıyorsa kendi FETÖ tarihine baksın.



‘DAVET GELİRSE GİDERİM’ SÖZLERİNE AÇIKLAMA

Öte yandan İnce, Halk TV canlı yayınında katıldığı programda Ayasofya ile kararı değerlendirmiş ve şunları söylemişti:

kendisine yöneltilen “Peki Ayasofya'ya namaza gidecek misiniz?” sorusuna ise “O gün protokol olmaz ama, özel bir gün olduğu için belki davet gerekebilir. Davet olursa icabet ederim” yanıtını vermişti.



İnce'nin bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. O sözlerine de açıklık getiren İnce şu mesajı paylaştı: “Davet gelirse giderim sözünü” yoğun katılım olur, pandemi koşullarına özel önlemler alınır düşüncesiyle söyledim. Bir önlem alınmayacaksa sorun yok. Namaza çağrının ezan olduğunu “Tayyip Erdoğan'a dokunmak ibadettir” diyenlerden öğrenecek halimiz yok.