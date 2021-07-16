Uluslararası Basın Enstitüsü'nden TRT atamaları tepkisi

16 Temmuz 2021 Cuma, 13:53

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yapılan yeni atamalarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu atamaların TRT'nin tarafsızlığını daha da zedeleme ve kamu yayıncısı kurumun tam bir devlet propagandası kaynağı haline getirilme tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

Kurumun yapısında değişikliğe gidilerek eski yönetmelikte bir kişide toplanan TRT Genel Müdürlüğü ile TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ayrıldığına ve üye sayısının yediden dokuza yükseltildiğine dikkat çeken açıklamada, aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu ile Daily Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın da bulunduğu yeni atamaların çoğunun hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile yakın ilişkileri bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Hilal Kaplan'ın yazılarının, gazeteciler de dahil hükümeti eleştirenlere karşı bilgi çarpıttığı ve yanıltıcı bilgi yaydığı ifade edilerek, yeni atamaların üyelerin kamuoyunda tepki uyandırdığı kaydedildi.

"KURUM PROPAGANDA KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

IPI Türkiye Programı Koordinatörü Renan Akyavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

TRT bir zamanlar yüksek kaliteli, kapsamlı ve objektif haberleri sayesinde Türkiye'nin en saygın medya kurumlarından biri idi. Maalesef adım adım kararnameler ve tüzük değişiklikleriyle hükümet tarafından kontrolü ele alınan yönetim kurumu ana görevi devlet propagandası yaymak olan bir kaynağa dönüştürdü.

Akyavaş TRT'nin özerk yapısının yeniden tesis edilmesi için TRT yönetiminin atamalarına ilişkin 2018 tarihli kararnamenin iptal edilmesi çağrısında bulunan Akyavaş kurumun yayın poltiiksaında özerklik ve tarafsızlığı yeniden kazanabilmesi için bağımsızca seçilen yönetim kurulu üyelerine sahip olmasının temel şart olduğunu vurguladı.

Independent Türkçe