Saadet Partisi’nden TRT eleştirisi: Bu kasaba hepimizin, şerifin değil
Saadet Partisi, sosyal medya hesabı üzerinden #TRTkasabası etiketiyle yaptığı paylaşımda; TRT Yönetim Kurulu’na yapılan yeni atamaları eleştirdi.
Saadet Partisi, Twitter hesaplarından yayımladığı videoda, TRT Yönetim Kurulu’na yapılan yeni atamaları, “Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!” diyerek eleştirdi.
Saadet’ten yapılan açıklamada, “Yayınlanan videoda günden güne tarafsızlığını kaybeden TRT’nin vergilerle ayakta duruyor olmasına rağmen iktidarın yayın organı haline getirilmesine; TRT ile özdeşleşen ‘Western Filmleri’ne gönderme yapılarak dikkat çekildi” denildi.
Saadet Partisi yayımladığı videoda; TRT Payı, TRT Bandrol Ücreti adı altında toplanan vergilerden elde edilen gelire vurgu yaptı.
Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!#TRTkasabası!?? pic.twitter.com/KWY3ZIRSSr— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) July 14, 2021
NE OLMUŞTU?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidilmişti ve görevlere yeni atamalar yapılmıştı.
TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.
TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.
Video Haberler
- Adana'da orman yangını
- Ölümden saniyelerle kurtuldular
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Turistlerin zor anları! Yardımlarına polis yetişti
- Ankara'da skandal görüntüler kameraya yansıdı
- CHP'li Kaya su sıkıntısı çeken mahallede isyan etti
- Başına gelmeyen kalmadı! Damada cenaze töreni yaptılar
- İki araç çarpıştı: 12 yaralı
- Korku dolu anlar! Annesini darbedip, silah doğrulttu
- Akaryakıt istasyonunda hayata döndürme mücadelesi
En Çok Okunan Haberler
- Akşener: Adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İmamoğlu ve Yavaş, Sultan'ın tahtını sallıyor
- AKP'li yazardan Hilal Kaplan kararına çok sert tepki
- Deniz Baykal'dan kendisine yönelik suçlamalara yanıt
- THK'de skandal! Milyonlarca liralık rant ortaya çıktı
- AKP'den Kayıp silahlar açıklaması
- HDP ilçe binasına silahlı saldırı
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası