Saadet Partisi’nden TRT eleştirisi: Bu kasaba hepimizin, şerifin değil

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:36

Saadet Partisi, Twitter hesaplarından yayımladığı videoda, TRT Yönetim Kurulu’na yapılan yeni atamaları, “Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!” diyerek eleştirdi.

Saadet’ten yapılan açıklamada, “Yayınlanan videoda günden güne tarafsızlığını kaybeden TRT’nin vergilerle ayakta duruyor olmasına rağmen iktidarın yayın organı haline getirilmesine; TRT ile özdeşleşen ‘Western Filmleri’ne gönderme yapılarak dikkat çekildi” denildi.

Saadet Partisi yayımladığı videoda; TRT Payı, TRT Bandrol Ücreti adı altında toplanan vergilerden elde edilen gelire vurgu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında değişikliğe gidilmişti ve görevlere yeni atamalar yapılmıştı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in görev süresi dolarken, Mehmet Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü, Ahmet Albayrak da TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.



TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.