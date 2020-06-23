Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu paylaşımı: Yargıyla infaz ve intikam alma dönemi
CHP'li Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın onanmasının ardından açıklamada bulundu. İnce, ''Yargıyla infaz ve intikam alma dönemi'' dedi.
CHP'li Muharrem İnce, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasının 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onanmasının ardından açıklama yaptı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun seneler önce attığı tweetler nedeniyle ceza alması, cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından onanması Türkiye’de yargının ve mahkemelerin durumunu gözler önüne sermektedir. Yargıyla infaz ve intikam alma dönemi"
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