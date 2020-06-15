Muharrem İnce'den skandal isim değişikliğine tepki

15 Haziran 2020 Pazartesi, 22:22

Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Mustafa Necati’nin adını taşıyan tarihi Kültür Evi’ne, ‘Yaşasın şeriat’ sloganı atan Nuri Pakdil’in adı verilmesine tepki gösterek, öğretmenli protestoya davet etti.

CHP'li Muharrem İnce, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda Mustafa Necati Kültür Evi'nin isminin değiştirilerek Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Evi yapılmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

PROTESTOYA DAVET

CHP'li ince Twitter'dan verdiği tepkide şu ifadeleri kullandı:

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadele arkadaşı Mustafa Necati’nin evinin adının değiştirilmesine Necatibey Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi protesto etmeye davet ediyorum."

KURU FASÜLYECİ YAPMAK İSTEDİLER

CHP'li İnce, daha önce de buranın kuru fasülyeci yapılmak istendiğini ve karşı çıktıklarını belirterek, "Atatürk’ün Devrimci Milli Eğitim Bakanı, Kuvayı Milliyeci Mustafa Necati'nin yaşadığı evini kuru fasülyeci yapmak istediler, karşı çıkmıştık. Şimdi de adını değiştirmişler. Kahramanlarımıza saygısızlık yapmayın, tabela değiştirerek tarih yazacağını zanneden cahillerden olmayın" dedi.



Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşı, Kuvayı Milliye komutanı ve Cumhuriyet tarihinin ilk milli eğitim bakanlarından Mustafa Necati’nin adını taşıyan tarihi Kültür Evi’ne, ‘Yaşasın şeriat’ sloganı atan Nuri Pakdil’in adı verilmişti. Geçtiğimiz yıl vefat eden İslamcı yazar Pakdil, Cumhuriyet düşmanlığıyla biliniyordu.