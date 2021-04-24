Muharrem İnce'den "soykırım" iddialarına tepki: Yalan
Muharrem İnce, Twitter'dan "Tarihi olayların tanımlanması siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Soykırım iddiası ise yalanları temel almaktadır." açıklaması yaptı.
CHP'den ayrılarak Memeleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 24 Nisan ile ilgili tartışmalara ilişkin düşüncelerini paylaştı. İnce, "1915 Ermeni yalanları" notuyla açıklamasının İngilizce çevirisini de paylaşımına ekledi.
"Tarihi olayların tanımlanması siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir." diyen Muharrem İnce, "Soykırım iddiası ise yalanları temel almaktadır." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
İnce'nin paylaşımı şöyle:
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Öğrencisi derse girmezse ücreti kesilecek
- Küçük çocuğun kimliği deşifre edildi
- Thodex'in kurucusuna operasyon
- Koronavirüsü atlatanlara kötü haber
- Denktaş'a yakın isimden TRT'deki diziye tepki
- 'Çok sağlam' dediği kişi, bakın kim çıktı?
- ABD, yarın 1915'i 'soykırım' olarak tanıyacak
- İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Egzoz ölçümünde yeni dönem
- 'Camdaki Kız' etkisi... Show TV'nin dizisinden final