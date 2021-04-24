Muharrem İnce'den "soykırım" iddialarına tepki: Yalan

Muharrem İnce, Twitter'dan "Tarihi olayların tanımlanması siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Soykırım iddiası ise yalanları temel almaktadır." açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2021 Cumartesi, 18:25
Muharrem İnce'den
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CHP'den ayrılarak Memeleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 24 Nisan ile ilgili tartışmalara ilişkin düşüncelerini paylaştı. İnce, "1915 Ermeni yalanları" notuyla açıklamasının İngilizce çevirisini de paylaşımına ekledi.

"Tarihi olayların tanımlanması siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir." diyen Muharrem İnce, "Soykırım iddiası ise yalanları temel almaktadır." sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

İnce'nin paylaşımı şöyle:


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