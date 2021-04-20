Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Twitter'dan açıkladı
Koronavirüs tedavisi gören Muharrem İnce, eşiyle birlikte hastaneden taburcu olduğunu belirterek sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
CHP'den ayrılarak 'Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz." sözleriyle sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
İnce'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
Eşimle birlikte hastaneden taburcu olduk. Çok şükür ikimiz de iyiyiz ve evimizdeyiz. Sağlık dileklerini gönderen herkese ve tedavimizle ilgilenen Başhekim Aziz Surel'e, İhsan Ateş hocaya ve ekibine, tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde buluşacağız.
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