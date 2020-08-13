Muharrem İnce'ye sert eleştiri Özgür Özel'den

13 Ağustos 2020 Perşembe, 17:21

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce’nin ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni açıklaması ve parti yönetimine yönelik eleştirilerine ilk yanıt veren yetkili oldu.

Özgür Özel, Manisa’da düzenlediği basın toplantısında Muharrem İnce’nin açıklamaları ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“CHP, şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir, Türkiye’nin geleceğinin planlandığı bir partidir. 100 yıllık bir partidir. Aydınlanma devriminin ve çağdaşlaşma hareketinin partisidir. Bu yüzden CHP’liler kişisel kariyer planlarıyla değil, CHP’nin ülkenin geleceğiyle ilgili planlarıyla ilgilenirler. Milletvekillerimizin yaz dönemi çalışmaları başladı. Kendilerine yapmış olduğumuz telkin, halkın gerçek gündemiyle ilgilenmeleri yönündedir. İşsizlikle, yoksullukla ve pandemiyle ilgilenmeleri yönündedir. Partimize ve ülkemize dayatılan suni gündemlerle ilgilenmeme yönünde milletvekillerimizin kararlılıkları vardır. Partinin çekilmeye çalışıldığı suni gündemle ilgilenmeyecekler.”