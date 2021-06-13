Muhibbe Darga 100 yaşında
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, arkeoloji tarihimizin öncü kadınlarından arkeolog, Hititolog, dilbilimci Prof. Dr. Ayşe Muhibbe Darga’nın (13.06.1921 - 06.03. 2018) 100. yaşını “Muhibbe Darga ve Arkeolojinin Diğer Kadınları” başlıklı çevrimiçi söyleşiyle kutlayacak.
Hiyeroglif ve çivi yazısı konusunda dünyanın en önemli uzmanları arasında yer alan Darga’nın, Hitit Sanatı, Hitit Mimarlığı, Anadolu’da Kadın adlı kitapları ülkemizde ve yurtdışında büyük ses getirdi. Katıldığı ve yönettiği kazılar, yazdığı makaleler ve kitapların yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de büyük katkı sundu.
Onun hikâyesinin merkeze alarak kadın arkeologların bilime katkılarının konuşulacağı sohbete Darga’yı yakından tanıma fırsatını bulmuş arkeologlar Prof. Dr. Aygül Süel ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık katılacak. Bugün saat 18.00’de Yapı Kredi Kültür Sanat YouTube kanalında canlı izlenecek sohbetin moderatörü, “Arkeolojinin Delikanlısı Muhibbe Darga (YKY)” kitabının yazarı Emine Çaykara olacak.
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