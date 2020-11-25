Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin flaş gelişme

Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in solunum cihazından ayrıldığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2020 Çarşamba, 17:54
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs(Covid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumunun iyi olduğu bildirildi. 


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