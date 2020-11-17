Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde başkanlık yetkilerini vekâleten başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ve genel sekreter Cansel Çevikol Tuncer’in kullanmasıyla çıkan “kriz” üzerine Başkan Böcek, hastane odasından e-imza ile meclis üyeleri Oktay Başaran ve Büşra Özdemir’e dönüşümlü olarak vekâlet verdi.

Cansel Çevikol ile “kriz” yaşadığı belirtilen Hacıarifoğlu, değişikliğin hukuki olmadığını belirterek bu duruma karşı çıktı. Antalya Valiliği ve büyükşehir belediyesi tarafından istenilen görüşe, İller İdaresi Genel Mu¨du¨ru¨ H. Ku¨rşat Kırbıyık imzasıyla verilen yanıtta, “Kamu görevlileri izinli bulundukları süre içinde yetkilerini kullanamazlar” uyarısında bulunuldu.

Yazıda, 17 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla hastalık iznine ayrılan Böcek’in tekrar göreve başlayacağı döneme kadar başkanlık yetkilerini kullanamayacağı, başkan vekilini belirleyebilme yetkisini kullanabilmesi için de görevde bulunması gerektiği bildirildi.

Hastalık izni süresince tüm yetkilerin başkanvekili tarafından kullanılması gerektiği ifade edilen yazıda, aksi halde idare hukuku açısından “yetki gaspı oluşacağı” vurgulanarak “Antalya Bu¨yu¨kşehir Belediyesi’nin ilgi yazısının yok hükmünde kabul edilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır” denildi. İller İdaresi’nden gelen görüş yazısından sonra Böcek’i hastanede ziyaret eden Hacıarifoğlu, “Kendisine göreve dönene kadar emanetine sahip çıkmaya devam edeceğimi söyledim. Bu duruma sevindi” dedi.