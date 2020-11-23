Muhittin Böcek'ten öğretmenler günü mesajı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 13:58

Başkan Böcek’in mesajı şöyle:

“Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerinizden uzak ve buruk bir şekilde kutluyorsunuz. Covid-19 pandemisi ne yazık ki ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Ancak bu zorlu süreçte dahi gerek uzaktan gerekse yüz yüze eğitim vererek özveriyle çalıştınız.

İlke ve inkılaplarıyla bize önderlik etmeye devam eden Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmadan, her koşulda eğitim neferi olmaya devam eden siz kıymetli öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler, sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır’ sözüyle de ifade ettiği gibi yeni nesiller sizlerin ellerinde şekillenecek.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, beni yetiştiren ve bugünlere gelmeme vesile olan öğretmenlerim başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyorum. Eğitime yıllarını veren emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve uzun yıllar diliyor, ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”