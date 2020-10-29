Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!

29 Ekim 2020 Perşembe, 09:16

Gazeteci Gürkan Hacır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Hacır, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'dan bir mucize yükseliyor. Kovid-19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim @BocekMuhittin in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi'nin harika yoğun bakım ekibi "Koca Yörüğü" hayata döndürüyor" dedi.

Antalya’dan bir mucize yükseliyor. Covid 19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim @BocekMuhittin in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi’nin harika yoğun bakım ekibi “Koca Yörüğü” hayata döndürüyor. — gürkan hacır (@gurkanhacir) October 28, 2020

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek, yaklaşık üç haftadır kısmi zamanlı olarak uyandırılmaya başlandığı ifade edilmişti.