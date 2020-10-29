Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde süren tedavisinden 73 gün sonra iyi haber geldi.
Gazeteci Gürkan Hacır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Hacır, şu ifadeleri kullandı:
"Antalya'dan bir mucize yükseliyor. Kovid-19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim @BocekMuhittin in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi'nin harika yoğun bakım ekibi "Koca Yörüğü" hayata döndürüyor" dedi.
Antalya’dan bir mucize yükseliyor. Covid 19 la mücadelede sembolleşen isim, sevgili ağabeyim @BocekMuhittin in bilinci tamamen açıldı. Konuşulanları duyuyor kısa cevaplar veriyor. Akdeniz Üniversitesi’nin harika yoğun bakım ekibi “Koca Yörüğü” hayata döndürüyor.— gürkan hacır (@gurkanhacir) October 28, 2020
NE OLMUŞTU?
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.2 aydır hastanede tedavi gören Muhittin Böcek, yaklaşık üç haftadır kısmi zamanlı olarak uyandırılmaya başlandığı ifade edilmişti.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
Video Haberler
- 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da eşlik etti
- Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
- Canlı yayında muhabirin talihsiz anı
- Aldığı yanıt şoke etti; 500 kilometre hızla geliyordum
- Erdoğan'a yanıt sokaktan geldi! Gözyaşlarıyla isyan etti
- Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajına çok sert tepki
- İzmir’de tekel bayisinde dehşet anları!
- Patara'da peş peşe iki hortum endişe yarattı
- ABD'de dehşete düşüren görüntüler! Büyük korku yaşandı
- Davutoğlu, AKP'nin son oy oranını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni şarkısıyla AKP'yi eleştirdi
- Ne BİM ne A101 ne ŞOK, burası başka market
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'çanta' yanıtı
- Muhittin Böcek'ten sevindiren haber!
- Erdoğan sloganlarının ardından liste iddiası
- Meral Akşener, Özdağ hakkında kararını verdi
- Dolar 8.3 TL’ye geldi, hâlâ ‘şaka’ sanıyorlar
- Vali'den 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- ABD vatandaşlarını uyardı
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor