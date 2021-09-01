Muhsin Bayrak: 70 Bin TL maaşla çalışacak yazılımcı bulamıyoruz

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:27

AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, 73 Türk yazılımcının 2 yıllık bir sürenin ardından geliştirdiği ABStocks'u basın toplantısıyla tanıttı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Bayrak, toplantıda yaptığı konuşmada “Bu alana bugüne kadar 4 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Sektörün düzene girmesini, Türkiye'nin bu alanda güçlü ve güven veren bir ülke olmasını istiyoruz. 4 ülkede 2 milyar Euro’luk yatırımımız var. Yakın bir süreç içerisinde AB Grup Holding'in de gücünü kullanarak Avrupa ve Amerika'ya açılmayı planlıyoruz. Tüm bu stratejimizin temelinde, Bodrum’da 150 milyon dolar yatırımla hayata geçireceğimiz teknoloji üssü var. Buradaki asıl hedefimiz genç yazılımcılar yetiştirmek ve istihdam ekosistemine dahil etmek. Ülkemizin yakın gelecekte küresel yazılım sektöründe söz sahibi bir ülke olmasını arzuluyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı ilk sıraya aldık.” dedi.

YAZILIMCI BULAMIYORUZ

Habere göre toplantı sonrasında gazetecilerle biraraya gelen Bayrak, Türkiye'de ciddi anlamda yazılımcı eksikliği olduğuna dikkat çekti ve Ay-Yıldız tasarımla hayata geçecek olan Teknoloji Üssü projesinde Türkiye için yazılımcı yetiştireceklerini söyledi.

Bayrak, "Aylık 70 Bin TL maaş veriyoruz, yazılımcı bulamıyoruz. Ülkemizin bir an önce kendi yazılımcısını yetiştirmesi gerekiyor" dedi.

AB HOLDİNG VE 'MUTKİ' AŞİRETİ

AB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, aynı zamanda Bitlis merkezli 'Mutki' isimli aşiretin de lideri. Yurt çapında 500 bini aştığı belirtilen nüfusu ile Mutki Aşireti, ülkenin en kalabalık aşiretlerinden biri olarak biliniyor. Muhsin Bayrak ise kamuoyunda 'Aşiretini Kurumsallaştıran Ağa' kimliği ile tanınıyor. Aile sanayiden otomotive ve matbaacılığa, inşaattan, bioenerji ve kozmetiğe kadar pek çok alanda bulunan yatırımları AB Grup Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Muhsin Bayrak aşiret mensupları adına siyasette de sözcü konumunda. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri öncesi Bayrak, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ı destekleme kararı aldıklarını "Dünyadaki 49 ülkeden daha fazla nüfusu ile Türkiye’nin kalbi konumundaki İstanbul’u ancak tecrübeli bir siyasetçi yönetebilir. Aile üyelerimizle yaptığımız toplantıda, bu ismin Binali Yıldırım olduğuna ve desteklemeye karar verdik” ifadeleriyle duyurmuştu.















