'Muhtar mahallesine hizmet için uğraşmalı' deyip istifa etti

İzmit'e bağlı Kaboğlu Mahallesi Muhtarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üyesi olduğu siyasi partiden istifa ettiğini duyurdu

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 16:40
'Muhtar mahallesine hizmet için uğraşmalı' deyip istifa etti
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İzmit Kaboğlu Mahalle Muhtarı Ali Akbaş, sosyal medya hesabından e-devlet üzerinden üyeliğini siyasi parti üyeliğini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.

Akbaş fotoğrafın altında "Gördüğüm lüzum üzerine üyesi bulunduğum siyasi partiden istifa etmiş bulunmaktayım.. Muhtar mahallesine hizmet etmek için uğraşmalı.. Siyaset uğruna bazen boş şeyler yaptığınızı anlıyorsunuz.. Boşuna kırıp, boşuna kırılmanın bir esprisi yok.. Kimse kimseye sahip çıkmıyor sa, akıl galip gelir... SEVGİ VE MUHABBETLE Selamlarım....." dedi. 

Akbaş'ın üyeliğinden istifa ettiği partinin AKP olduğu belirtiliyor.


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