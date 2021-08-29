Muhtar video yayınladı: Bekir Bozdağ'a 'sözünü tutmadı' tepkisi

29 Ağustos 2021 Pazar, 17:54

AKP’nin yüzde 53,39 oranında oy aldığı Yozgat’ın Yukarı Sarıkaya Muhtarı Hasan Yoldaşer, Bekir Bozdağ’ın kendisine verdiği yol sözü tutmadığı iddiasını, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda dile getirdi. Yoldaşer, şunları belirtti:

“Köyümdeki eksikleri dile getirmek istiyorum. Poyrazlı Atatürk Yolu ve Yukarı Sarıkaya arasındaki bağlantı yolumuzu Sayın Bekir Bozdağ, seçimlerde gelerek halkın karşısında, ben dedim ki ‘Sayın Bakanım bu yolumuz, işlek bir yolumuz. Bu yolumuzu bir zahmet yaptırabilir misiniz’. O da seçimlerde dedi ki ‘Tamam yaptıracağım’. İl Özel İdare Genel Sekreterimiz o zaman Muhammer Ayık’tı. O da ‘Yola haftaya başlayacağız’ dedi. Benim ikinci dönem muhtarlığım, daha bu yola bir sefer kum dahi dökülmedi. Bırak asfaltı kum dahi dökülmedi. Bu yolun yapılmasını istiyorum, vatandaş da istiyor.”

Köylünün yolu yoğun olarak kullandığını aktaran Muhtar Yoldaşer, yağış olduğu zaman yolun kullanılamaz hale geldiğini, alternatif yol kullanıldığında da 15 km. daha fazla gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. Yoldaşer, Bozdağ’ın geçen hafta Yozgat’taki muhtarlarla yaptığı toplantıda yolun yapım işini bir kez daha hatırlattığını aktararak, “Bu yolun yapılma durumu ney’ diye sorduğumda hiçbir cevap alamadım. ‘Bu yolun akıbeti ne olacak’ diye sorduğumda üstünü kapattılar” dedi.

“ÇÖPÜMÜ KENDİM ALIYORUM”

“Hiç kimseden oğlumuza, kızımıza iş istemiyorum, ben Yukarı Sarıkaya’ya hizmet istiyorum” diyen Muhtar Yoldaşer, sözlerine şöyle devam etti:

“Devletimiz hizmeti veriyor ama bize ulaşamıyor. Ben 3 yıldır ne kilit taş hizmeti alabiliyorum ne hiçbir şey alamıyorum. Yukarı Sarıkaya’da kendi çöpümü kendim alıyorum, kanalizasyonu kendim yapıyorum. Tamiratını kendim yapıyorum. Sadece Sarıkaya Kaymakamlığı’nın bize çöp aracımız olduğu için mazot desteği var. Başka da bir destek alamıyorum.”

“DEDİKODU YAPIYORLAR”

Köylerinde gurbetçiler olduğunu ve yaz aylarında köylerine geldiğinde bozuk yol nedeniyle hakkında dedikodular yaptığını söyleyen Muhtar Yoldaşer, “Avrupa’dan gelen insanlarımız yollardan çok rahatsız. ‘Muhtar bakmıyor, muhtar ne için ilgilenmiyor, yetkilere söylüyor mu, söylemiyor mu’ diye dedikodular yapıyorlar. Ben yetkililerin hepsine söylüyorum, Yozgat’ın da Ankara’dakilerin de haberi var” diye konuştu.

CUMHURBŞAKANI’NA ÇAĞRI: OY POTANSİYELİNE BAKIN

Muhtar Yoldaşer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a çağrıda bulunarak, “Lütfen beni sesimi dinleyin. Yukarı Sarıkaya’nın oy oranına, oy potansiyeline bakın. Ona göre bana yardımcı olun, benim bu yolumu yapın. Başka hiçbir şey istemiyoruz, sadece yol sıkıntımız var” dedi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de Muhtar Yoldaşer’in tepki gösterdiği yol ile ilgili Yozgat Valiliği’ne bilgi edinme başvurusunda bulunmuştu. Keven, yolun ne zaman yapılacağının açıklanmasını istemişti.