Muhtarlardan Erdoğan'a: "Keyfiyet düzeni sürüyor"

16 Mayıs 2021 Pazar, 12:50

Mobbing iddiasıyla gündeme gelen Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım hakkında 31 muhtarın şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen şikayet dilekçesinde Yıldırım’ın AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a “Yaslanarak keyfiyet düzenini sürdürdüğü” öne sürüldü. Tuncelili muhtarlar, Mülkiye Başmüfettişinin Yıldırım hakkındaki incelemesinin sonuçlanmadığını da anımsattılar.

Muhtarların dilekçesinde Yıldırım hakkındaki şikayetler şöyle sıralandı:

MADDE MADDE ŞİKAYETLERİNİ SIRALADILAR

"Özetleyecek olursak;

Yollara iki yıldan bu yana bakım ve onarım yapılmadığı için Merkez köylerin stabilize yollarının çoğu ham yola dönüştü.

DAP yatırım programı kapsamında tarımsal sulama projelerine aktarılması gereken bütçeler hayvan içme suyu projelerine aktarılmaktadır.

Merkez Köy Muhtarlarının defalarca yazılı ve sözlü müracaatlarına rağmen hiçbir köye dozer ve ekskavatör gönderilmemiş, söz konusu araçlar özel yayla yolları ve madenlerde çalıştırılmıştır.

2020 yılı Mart ayından bu yana Ovacık ilçesi lşıkvuran ve Avacor mevkilerindeki dağlarda koyun sürülerine yol yapıldığı iddiasıyla İl Özel İdaresinin iş makinaları bölgede çalışıyor ancak bahsedilen bölgede hayvancılık yok denilecek kadar azdır. Bu yollar kime veya kimlere yapılıyor?

Köy Yollarımıza yapılan stabilize ve asfalt çalışmaları Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılıyor, İl Özel İdaresi'nden 1 m2'lik hizmet almış değiliz.

Pülümür İlçesi Kırdım Dağlarında yani Bingöl-Erzurum-Erzincan sınırında İl Özel İdaresinin dozeri aylardır bir maden ocağının yolunu temizliyor.

Ovacık İlçesi Yalmanlar Köyü boş ve yasak bölge olduğu halde İl Özel İdaresinin dozer ve greyderleri o bölgeye yönlendiriliyor. Haftalarca o bölgede kime yol açıyor?

'EŞİN DOSTUN ÖZEL İŞİNE TAHSİS EDİYOR'

İl Özel İdaresine kiralanan ekskavatör eş dostun özel işlerine tahsis ediliyor.

Yerel bir gazetede yayınlanan bir haber üzerinden gazetenin kadın sahibini tehdit etmesiyle uzun süre şehrin gündemini meşgul eden Genel Sekreter Nazif Yıldırım, kişisel husumetini kurumsal bir kimliğe büründürerek İl Özel İdaresi personelini bu gazetede çıkan haber üzerinden kriminalize etmiş ve ayrıştırmıştır.

Ve en nihayetinde bu çarpık çalışma sistemine kamusal bilinçle karşı çıkan şube müdürleri ve İdare personelleri ağır bir baskı, suç isnadı ve iftira kampanyalarıyla pasifize edilmekte ve yalnızlaştırılarak çalışamaz hale getirilmektedir."

"KEYFİYETÇİ KAMU İDARECİSİNİ REVA GÖRMÜŞ OLABİLECEĞİNİZE İNANMIYORUZ"

“Sayın Cumhurbaşkanımız cefakar Tunceli köylüsüne böyle keyfiyetçi bir kamu idarecisini reva görmüş olabileceğinize asla inanmıyoruz” diyen muhtarlar, dilekçesinde Yıldırım’ın yaptıklarını araştırmak için İçişleri Bakanlığı’nın müfettiş görevlendirdiği de hatırlatıldı. Dilekçede, “Onlarca kamu çalışanı ve sivil yurttaş genel sekreterle ilgili günlerce ifade verdi ve bu soruşturmanın bir an önce neticelenmesini bekliyor. Sizden de bu konunun takipçisi olmanızı istirham ediyoruz” denildi.

“AYRIŞMAYA SEBEP OLMAKTADIR”

Yıldırım hakkında işlem yapılması istenilen dilekçede, yurttaşlarda ayrışmaya neden olduğu ileri sürülerek, şu bilgilere yer verildi:

“Yerel yönetim ve teknik bilgiyle ilgisi olmayan, düz memuriyete geçip sonrasında İl Özel İdaremizin başına atanan Nazif Yıldırım, hem devletimizin hizmetinin vatandaşa ulaşmasının önünde bir engel teşkil etmekte hem de kurumunda yarattığı adam kayırma, suç isnadı ve iftira düzeniyle personel arasında derin ayrışmalara sebep olmaktadır.”