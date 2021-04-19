Tunceli Belediyesi kentte ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı
Tunceli'de yurttaşların internet erişim hakkının temini için kentin çeşitli noktalarında ücretsiz kablosuz internet erişim noktaları kuruldu.
Tunceli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bilgiye erişiminin temel bir hak olduğu anlayışından yola çıkılarak, kentte ücretsiz kablosuz internet istasyonlarının kurulduğu belirtildi.
Yurttaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin yanı sıra bazı mahallelerde de kablosuz internet istasyonlarının kurularak uzaktan eğitim gören öğrencilerin internetten faydalanmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mameki Parkı ve Seyit Rıza Meydanı'na kurulumu sağlanan wi-fi, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet, Esentepe, Yenimahalle ve Yeraltı Çarşısı üstüne de kuruldu. Devam eden fizibilite çalışmalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Esentepe Mahallesi’nde de ücretsiz wi-fi alanları kurulması planlanıyor."
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