Muhtarlıklara borç tebligatı yağıyor

14 Şubat 2021 Pazar, 08:55

BirGün gazetesinden Mehmet Emin Kurnaz’ın haberine göre, Denizli Merkezefendi İlçesi Altıntop Mahalle Muhtarı Tülay Sücüllü 4 bin nüfuslu mahallede 3 aydan bu yana biriken ortalama 1000 tebligat mektubu bulunduğunu açıkladı. “Suç ve Ceza isimli bir tiyatro oyunun içinde gibiyim. Yüzlerce icra takibi tebligatı vatandaşı bekliyor” diyen Sücüllü, “Gelen mektuplar arasında, icra evrakları var. Mimarlar, mühendisler, şirketler sigortalarını ödeyemeyenler, iş insanları var. İnsanlar kalsın muhtarım evrak beklesin ödeyecek gücüm yok diyor, çünkü iş alanları kısıtlanmış durumda” dedi.

Muhtarlığı ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise “Saray’ın şatafat düşkünlüğünün faturasını bu halk mı ödeyecek?” diye sordu.

Pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin arttığına dikkat çeken CHP’li Karaca “4000 seçmeni olan mahallenin yaklaşık 4’te 1’i icralık durumda. 2020 yılı sonu itibariyle icra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyona ulaştı. Sadece vatandaşlarımızın tüketici kredisi ve kredi kartı borcu son bir yılda yüzde 44 arttı, 820 milyar TL’ye ulaştı” değerlendirmesini yaptı.

Üsküdar Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın da tek başına ayaklarının üstünde durmaya çalışan gençlerin işsizlik, ekonomik zorluklar nedeniyle memleketlerine taşındıklarını söyledi. Aydın, “Bizim mahallede restoran sayısı oldukça fazlaydı. Bu süreçte çoğu kapandı. Çalışanlar da esnaf da işsiz kaldı. Bu nedenle muhtarlığa iş için gelenlerin sayısı artarak devam ediyor. Muhtarlığa gelen tebligatlarda ilk sırada icra, haciz evrakları var. Yoksulluk gün geçtikçe artıyor. Mahalleli borçlanmaya devam ettikçe de bu borcu ödeyemez hale geliyor. Mahallemizde adeta sosyal yaşam çöküntüsü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlığa günlük ortalama 20 icra tebligatı geliyor” diyen Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi Muhtarı Sırma Doğru ise "2021 Şubat ayında 412 icra geldi.2021 Şubat ayında 412 icra geldi. Rakamlar çok ciddi. 2020 kasım ayı ile 2021 Ocak ayları arasındaki üç aylık sürede bin 100 icra postası geldi" açıklamasını yaptı.