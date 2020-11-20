Muhteşem bir ikiliyi defalarca dinleme fırsatı

20 Kasım 2020 Cuma, 11:30

Konser pandemi tedbirleri gereği İş Kuleler Salonu’nda17 Kasım Salı günü seyircisiz olarak kaydedildi. İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz yayınlanarak, korona korkusu, tedbiri olmadan defalarca dinleme olanağı sunan resitalde ikili, Camille Saint – Saens’ın “Kuğu”; Johannes Brahms’ın “Piyano ve Çello Sonatı No.1”; Charlie Chaplin’in “Smile” ve Büyükyıldırım’ın “Latino Lover” eserlerinin yüksek birliktelikle çaldılar.

Konserin ardından konuştuğumuz sanatçılar, “Korona salgınının biz müzisyenleri çok ciddi olarak etkilediği son zamanlarda, böyle konser serilerinin ve fırsatlarının sağlanması bizlere ilaç gibi geldi. İş Sanat’ın çok içten ve özel katkısı, çabası ile çok mutlulukla seyirci varmış gibi çaldık” diyerek iyi bir kayıt ve çekimle yayınlanmasını da sağlayan İş Sanat ailesine çok teşekkür ettiler.

Baltacıgil, “Müzik yaptığım ve hislerimi işin içine sokabildiğim her anda seyirciye, dinleyiciye ulaşacağını, paylaşabileceğimi bilerek ve hissederek çalıyorum. Konserimizde yer alan eserleri açıkçası herkese güzel şekilde hitap etsin diye hem Alman romantizminden hem de caz müziğinden özenle seçtik. Kısa ve basit, ama duygulu ve de eğlenceli müzikler. Hepsini ayrı ayrı keyif alarak çaldık. Barış Büyükyıldırım muhteşem kalitesi olan, geniş vizyonlu, harika bir müzisyen. Aynı zamanda Latino Lover isimli parçanın da bestecisi. Piyano ve çello için doğaçlama bölümler de içeren, New York’un Latin caz ve modern müzik tınılarını barındıran “Latino Lover” ı eğitimi sırasında Harlem’den esinlenerek bestelemiş. Biz de zevkle çalıyoruz, çalacağız” diyerek eserleri seçme kriterlerini ifade etti ve ikilinin sürekliliğinin sinyalini de verdi.