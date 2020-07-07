Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında hapis istemiyle dava açıldı

07 Temmuz 2020 Salı, 17:38

Usta sanatçılar Müjdat Gezen (75) ve Metin Akpınar (77), haklarında başlatılan soruşturma tamamlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle "Bedelini ödeyecekler" diyerek hedef gösterdiği sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında iddianame düzenlendi.

İDDİANAME ANADOLU ASLİYE CEZA MAHKEMESİNCE KABUL EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gezen ve Akpınar’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1’er yıl 2’şer aydan 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programındaki söylemleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 24 Aralık 2018 tarihinde polis eşliğinde adliyeye getirilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Karardan 1 ay sonra savcılık, sanatçılar hakkında verilen adli kontrol kararını resen kaldırmıştı.



