‘Müjde’ 7’nci kez ertelendi!

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:31

Müteahhitlerin yeni yapacakları apartmanlarda, her daireye en az bir otopark yapmalarını zorunlu hale getiren yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yine ertelendi. Müteahhitlerin isteği üzerine yapılan son erteleme ile normalde 1 Haziran 2018 yılından itibaren uygulanması gereken otopark zorunluluğu 7'nci kez ertelenmiş oldu.

Yeni yapılacak binalarda her daireye bir otopark yapma zorunluluğu 31 Aralık 2020'de başlaması gerekirken Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı.

İlk kez 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlan ancak uygulama tarihi 1 Haziran 2018 tarihi olarak belirlenen yeni yönetmelikle, normalde her 3 daireye 1 otopark yapma zorunluluğu ‘her 1 daireye 1 otopark' şeklinde değiştirilmişti.

Yönetmeliğe göre, ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılacak. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı da tamamen otopark yapılabilecek.

Otopark yapılamayan binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum da tapuya şerh edilecek. Bu şekilde otopark yeri ayırmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri verilmeyecek.



