Müjde Ar, ödülünü tutuklu gazetecilere ve Osman Kavala'ya ithaf etti
6. Balkan Panorama Film Festivali Onur Konuğu olan oyuncu Müjde Ar, ödülünü tutuklu gazeteciler ile 3 yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala'ya ithaf etti.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali'nin Onur Konuğu Müjde Ar oldu.
Ar, aldığı ödülü tutuklu gazetecilere ve 2017 yılından bu yana cezaevinde bulununa iş insanı Osman Kavala'ya ithaf etti.
Pandemi nedeniyle festivale katılamayan Müjde Ar, video mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bana verilen bu ödülü yaptığı haberlerden ötürü hapishanede olan gazetecilere ve hakkında hiçbir delil olmadan, AİHM kararlarına rağmen 3 yıldır cezaevinde tutulan dostum, gerçek 1 kültür-sanat dostu Osman Kavala’ya ithaf ediyorum."
Balkan Panorama Film Fest. Onur Konuğu #MüjdeAr: Bana verilen bu ödülü yaptığı haberlerden ötürü hapishanede olan gazetecilere ve hakkında hiçbir delil olmadan, AİHM kararlarına rağmen 3 yıldır cezaevinde tutulan dostum, gerçek 1 kültür-sanat dostu #OsmanKavala’ya ithaf ediyorum. pic.twitter.com/UlbUNL4jZM— Kavala'ya Özgürlük (@FreeOsmanKavala) October 18, 2020
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