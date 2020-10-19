Müjde Ar, ödülünü tutuklu gazetecilere ve Osman Kavala'ya ithaf etti

19 Ekim 2020 Pazartesi, 09:36

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali'nin Onur Konuğu Müjde Ar oldu.

Ar, aldığı ödülü tutuklu gazetecilere ve 2017 yılından bu yana cezaevinde bulununa iş insanı Osman Kavala'ya ithaf etti.

Pandemi nedeniyle festivale katılamayan Müjde Ar, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bana verilen bu ödülü yaptığı haberlerden ötürü hapishanede olan gazetecilere ve hakkında hiçbir delil olmadan, AİHM kararlarına rağmen 3 yıldır cezaevinde tutulan dostum, gerçek 1 kültür-sanat dostu Osman Kavala’ya ithaf ediyorum."