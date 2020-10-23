Mükemmel bir sanatçının portresini izledik
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu sanatçı portreleri konserleri dünyanın en önemli keman virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Viktoria Mullova ile başladı.
İstinasız tüm sanatçıları sahneden, seyirciden koparan pandeminin ağır koşullarında hem müzikal hem hijyen bakımından çok iyi bir salonda konser verme imkânı bulan sanatçı da seyirci de çok mutluydu. Moskova ekolünden yetişen Mullova’dan 19 Ekim’de 18.00 ve 20.00’de gerçekleştirilen iki ayrı konserde Cem Mansur şefliğinde CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde S. Prokofiev, “Keman Konçertosu No.2” yi dinledik. Çok temiz ve rahat çalan sanatçıya orkestra da başarıyla eşlik etti. Orkestranın çaldığı S. Prokofiev, “Senfoni No.1” ile başlayan besteciyi ve sanatçıyı dolu dolu hissetme şansı sunan konseri birçok seyirci iki kez izledi. CRR’nin havadar dış mekânı da izleyicinin 60’ar dakikalık iki konseri art arda izlemesini kolaylaştırdı.
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