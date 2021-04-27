Mükemmel bir uyku için ne zaman yatmalıyız?

27 Nisan 2021 Salı, 00:00

Uzun süre uyusanız da sık sık uyku sersemliği yaşıyorsanız, bunun sebebi uyku döngünüz sırasında uyandığınız nokta olabilir.

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Cerrahı Dr. Karan Raj, yayımladığı TikTok videosunda, uyku süremizi uyku düzenimize uyacak şekilde ayarlarsak daha tazelenmiş hissederek uyanabileceğimizi ortaya koydu.

1,6 milyon görüntülenme alan videoda Dr. Raj, doğal uyku döngülerinden nasıl geçtiğimizi açıkladı.

Dr. Raj şöyle dedi:

“Beyniniz her gece birkaç uyku döngüsünden geçer. Her döngü hafif uykuyla başlar, sonra derin uykuya girersiniz, sonra rüya görürsünüz, sonra tekrar hafif uykuya dönersiniz.”

Dr. Raj daha sonra bu döngülerin her birinin yaklaşık 90 dakika sürdüğünü açıkladı. Hafif uyku döneminde uyandığımızda genellikle kendimizi çok iyi hissettiğimizi söyledi ve ekledi:

“Kendinizi en çok bu 90 dakikalık döngülerin sonunda uyandığınızda tazelenmiş hissedersiniz. Çünkü bu, normal uyanma durumunuza en yakın olduğunuz dönemdir.”

Ardından Dr. Raj, uykudan sonra iyice dinlenmiş hissetme şansımızı artırmak için bu bilgiyi nasıl kendi yararımıza kullanacağımız konusunda bir ipucu paylaştı.

Bir döngünün sonunda uyanmak üzere ideal uyuma zamanını bulmak için, saat kaçta uyanmak istediğinizi bilmeniz ve 90 dakikalık aralıklarla geriye doğru saymanız gerekir.

Dr. Raj bunu şöyle açıkladı:

“Uyumak istediğiniz zamana en yakın saate ulaşana kadar 90 dakikalık bloklar halinde geriye doğru sayın.”

Gönderiye yapılan yorumlarda teorinin bazı kişilerin deneyimleriyle eşleştiği öne sürüldü.

Bir kullanıcı şunu yazdı:

“8 saat uyuduktan sonra hâlâ yorgun hissetmemin açıklaması bu olabilir.”

Bir diğeriyse "Bu delilik" dedi:

“Üç yıldır gece vardiyasında çalışıyorum, sabah 6'da yatıyorum, öğlen uyanıyorum. Tam olarak her gece neredeyse 6 saat uyku.”