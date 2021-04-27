Mükemmel bir uyku için ne zaman yatmalıyız?
Kaç saat uykuya ihtiyaç duyduğumuz, kaç yaşında olduğumuza ve vücudun doğal uyku döngüsüne göre değişir. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Cerrahı Dr. Karan Raj, konuyla ilgili bir video paylaştı.
Uzun süre uyusanız da sık sık uyku sersemliği yaşıyorsanız,
bunun sebebi uyku döngünüz sırasında uyandığınız nokta olabilir.
Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Cerrahı Dr.
Karan Raj, yayımladığı TikTok videosunda, uyku süremizi uyku düzenimize uyacak şekilde
ayarlarsak daha tazelenmiş hissederek uyanabileceğimizi ortaya koydu.
1,6 milyon görüntülenme alan videoda Dr. Raj, doğal uyku
döngülerinden nasıl geçtiğimizi açıkladı.
Dr. Raj şöyle dedi:
“Beyniniz
her gece birkaç uyku döngüsünden geçer. Her döngü hafif uykuyla başlar, sonra
derin uykuya girersiniz, sonra rüya görürsünüz, sonra tekrar hafif uykuya
dönersiniz.”
Dr. Raj daha sonra bu döngülerin her birinin yaklaşık 90
dakika sürdüğünü açıkladı. Hafif uyku döneminde uyandığımızda genellikle
kendimizi çok iyi hissettiğimizi söyledi ve ekledi:
“Kendinizi
en çok bu 90 dakikalık döngülerin sonunda uyandığınızda tazelenmiş
hissedersiniz. Çünkü bu, normal uyanma durumunuza en yakın olduğunuz dönemdir.”
Ardından Dr. Raj, uykudan sonra iyice dinlenmiş hissetme
şansımızı artırmak için bu bilgiyi nasıl kendi yararımıza kullanacağımız
konusunda bir ipucu paylaştı.
Bir döngünün sonunda uyanmak üzere ideal uyuma zamanını bulmak
için, saat kaçta uyanmak istediğinizi bilmeniz ve 90 dakikalık aralıklarla
geriye doğru saymanız gerekir.
Dr. Raj bunu şöyle açıkladı:
“Uyumak istediğiniz zamana en yakın saate ulaşana kadar 90
dakikalık bloklar halinde geriye doğru sayın.”
Gönderiye yapılan yorumlarda teorinin bazı kişilerin
deneyimleriyle eşleştiği öne sürüldü.
Bir kullanıcı şunu yazdı:
“8 saat uyuduktan sonra hâlâ yorgun hissetmemin açıklaması bu
olabilir.”
Bir diğeriyse "Bu delilik" dedi:
“Üç yıldır gece vardiyasında çalışıyorum, sabah 6'da yatıyorum, öğlen uyanıyorum. Tam olarak her gece neredeyse 6 saat uyku.”
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