Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesinden tepki çeken paylaşım
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesi sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fotoğraf, bir süre sonra gelen tepkiler üzerine silindi.
Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınladı.
Fotoğraftaki mutlu aile tablosunun altında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Bir aile karesi gibi görünen ve yeni çekilmiş olan fotoğrafta, Garipoğlu ailesi, oturdukları bir koltuk üzerinde poz vermişti. Ancak kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine S. Garipoğlu o aile fotoğrafını sildi.
Muhabir TV'nin haberine göre, poz vererek oturdukları koltuk, Münevver Karabulut’un 12 yıl önce öldürüldüğü odada yer alan koltuktu. Polis tarafından olay günü yapılan incelemede koltuk üzerinde tespit edilen kan izleri 42, 43 ve 44 şeklinde rakamlarla numaralandırılmıştı. Odanın birçok yerinde kan izleri ortaya çıkmıştı.
KOLTUĞU ATMAMIŞLAR
Fotoğraf üzerine Garipoğlu ailesinin olaydan sonra taşındıkları eve koltuğu da götürdüğü de iddia edildi. Bunu fark eden takipçilerin tepki göstermesi üzerine fotoğraf karesi bir süre sonra silindi.
NE OLMUŞTU?
Tarih 3 Mart 2009’u gösteriyordu. Türkiye’de çok konuşulacak bir cinayet işlenmişti. 17 yaşındaki lise öğrencesi Münevver karabulut, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villada öldürülmüştü.
Cinayetin işlediği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.
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