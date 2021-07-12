Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesinin bir skandal fotoğrafı daha çıktı!
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı ve fotoğraf gelen tepkiler üzerine silinmişti. Büyük tepki çeken fotoğrafın ardından ailenin, olay anında evde bulunan başka bir kanepe ve sehpayı da hala kullandığı ortaya çıktı.
Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınlamış ve gelen tepkiler üzerine fotoğraf silinmişti.
Dün ortaya çıkan bir fotoğrafta Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuğun Garioğlu ailesinin taşındığı eve götürüldüğü ve kullanıldığı ifade edilmişti.
Bugün ortaya çıkan karelerde ise Münevver cinayetinde karelerde yer alan kanepe ve sehpanın da hala kullanıldığı ortaya çıktı.
NE OLMUŞTU?
Tarih 3 Mart 2009’u gösteriyordu. Türkiye’de çok konuşulacak bir cinayet işlenmişti. 17 yaşındaki lise öğrencesi Münevver karabulut, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir’deki villada öldürülmüştü.
Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.
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